Сніг прогнозують синоптики в Україні в суботу, на півдні та сході країни з дощем

В ніч проти суботи, 7 листопада, в Україні, крім заходу, вдень в центральних південних та східних областях невеликий сніг на півдні та сході країни з дощем, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 1-6° морозу, повідомив Укргідрометцентр.

У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 1-6° морозу; вдень 0-6° тепла.

По Києву вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 07 листопада найвища температура вдень була 15,8 в 2010р., найнижча вночі -15,0 в 1888р.

У неділю, 8 листопада, в Україні без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла. У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.