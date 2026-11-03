Найближчі дні в Україні будуть холоднішими, вночі подекуди можливі морози, майже без опадів

Погода в Україні в середу, 4 листопада, очікується без істотних опадів, лише на крайньому півдні країни пройде невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 4-9°, у південній частині країни 7-12°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

В Києві 4 листопада без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура в Києві 4 листопада була 17,6° тепла в 2019 р., найнижча 12,2° морозу в 1979 р..

В четвер, 5 листопада, по всій Україні без опадів.

В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 2-7° тепла; вдень 4-9° тепла.

В Києві 5 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.