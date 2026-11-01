Громади Запорізької області за тиждень передали військовим техніку на 37 млн грн – ОВА

Громади Запорізької області за тиждень передали 23 військовим підрозділам техніку на 37 млн грн, повідомив начальник обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"За тиждень 23 військові підрозділи отримали техніку на 37 мільйонів гривень. За цією допомогою – спільна робота громад Запорізької області", – написав він у телеграмі.

За його словами, військовим передали дрони, автомобілі, засоби зв'язку, генератори та іншу необхідну техніку. Крім того, завдяки партнерам регіону бригади отримали ще п'ять транспортних засобів на 2 млн грн.