На північному сході, Київщині та Черкащині 1 листопада пройдуть дощі

Дощі пройдуть на сході, Київщині та Черкащині у неділю, 1 листопада, температура вночі 2° до 8° тепла, вдень – 6-11°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°, повідомив Укргідрометцентр.

"На північному сході, Київщині та Черкащині, вночі дощі; на решті території без істотних опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у суботу.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, на сході та південному сході країни до 11°; вдень 6-11°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°.

У Києві 1 листопада дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 листопада найвища температура вдень була 23,2 в 1926 р., найнижча вночі -16,8 в 1920 р.

У понеділок, 2 листопада, без істотних опадів, лише на північному сході країни вночі невеликий дощ. В Карпатах, на сході та північному сході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° тепла; вдень 6-11°, на південному сході країни до 15°.

У Києві у понеділок, 2 листопада, хмарно. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.