У Запорізькій області до кінця року планують встановити 100 модульних укриттів

До кінця 2026 року в Запорізькій області мають з'явитися 100 нових модульних укриттів, із яких 25 уже встановлено, а ще майже 100 захисних конструкцій планують отримати від партнерів, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"100 нових модульних укриттів плануємо встановити в Запорізькій області до кінця року. 25 захисних конструкцій уже встановили. Решта – в процесі. Також домовилися з партнерами про передачу ще майже 100 укриттів", – повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, місця для встановлення укриттів визначають спільно з громадами. Насамперед захисні конструкції планують розміщувати на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей, де існує високий ризик ворожих атак.

Семікін подякував за допомогу в реалізації проєкту Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Товариству Червоного Хреста України, державі, тиловим регіонам України та соціально відповідальному бізнесу Запоріжжя.