В останні дні жовтня в Україні дощитиме, температура не змінюватиметься

Помірні дощі очікуються в південній частині України в п'ятницю, 30 жовтня, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

В Києві 30 жовтня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 30 жовтня була 20,6° тепла в 2023 р., найнижча 16,7° морозу в 1920 р.

В суботу, 31 жовтня, на Лівобережжі, а також в Черкаській та Кіровоградській областях очікуються помірні, на решті території України невеликі дощі. Вітер північно-західний, у східних областях – південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.

В Києві 31 жовтня невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.