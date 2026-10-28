Прохолодна погода утримається в Україні найближчими днями, дощі до п'ятниці переважно припиняться

Помірні дощі очікуються у південній частині, а також у більшості центральних та північних областей України в четвер, 29 жовтня, вночі у південних областях місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, у південній частині до 13°; вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°.

В Києві 29 жовтня дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 29 жовтня була 22,4° тепла в 2013р., найнижча вночі 10,3° морозу в 1920р.

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні без істотних опадів, лише у південній частині вночі невеликий дощ. Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, на узбережжі морів 10-13°; вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°.

В Києві 30 жовтня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.