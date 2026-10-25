В Україні на початку тижня дощитиме, у Карпатах очікується мокрий сніг – Укргідрометцентр

Дощі очікуються в низці областей України в понеділок і вівторок, 26-27 жовтня, у Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 26 жовтня, у західних областях очікується помірний дощ, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний. Невеликий дощ можливий у Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях, на решті території опадів не прогнозують. У південно-західній частині країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, у західних областях – західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-11° тепла, на заході та сході країни – 3-8°, удень – 11-16°, у західних областях – 7-12°.

У Карпатах прогнозують дощ та мокрий сніг, удень місцями значні опади. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0-5° тепла.

У Києві 26 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 14-16°.

У вівторок, 27 жовтня, вночі дощі очікуються у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях, удень – на півдні та південному заході країни. На решті території опадів не прогнозують. У більшості західних областей уночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, у західних та північних областях – північний, 5-10 м/с; на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-11° тепла, удень – 11-16°. На півдні країни вночі очікується 7-12°, удень – 14-19°, у західних областях – 3-8° вночі та 7-12° удень.

У Карпатах уночі прогнозують помірний, а вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0-5° тепла.

У Києві 27 жовтня опадів не очікується. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-11°, удень 12-14°.