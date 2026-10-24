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Шведи передали 320 буржуйок для прифронтових громад Краматорського району на Донеччині

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320 буржуйок отримала Донецька область для прифронтових громад Краматорського району завдяки сприянню Посольства України в Швеції та шведської компанії Väderstad, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Такі буржуйки особливо потрібні людям, які залишаються в прифронтових громадах області. Вони допоможуть зігріти оселі, створити необхідні побутові умови та пройти складний осінньо-зимовий період", – написав Філашкін у телеграм у суботу.

Компанія Väderstad спеціалізується на виробництві сільськогосподарської техніки, а логістичне сприяння в доставці гуманітарного вантажу територією України забезпечила благодійна організація "БФ "Янголи Спасіння", додав очільник ОВА.

Автор

Редактор · Політичні новини
#благодійність #донецька #швеція
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