В Одесі фонд укриттів збільшився на 100 об'єктів від початку року – МВА

В Одесі від початку 2026 року фонд укриттів збільшився на 100 об'єктів, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Наразі в місті налічується 1 323 захисні споруди. На початку року їх було 1 223. Для порівняння: за весь минулий рік додалося лише 44 об'єкти", – написав Лисак в телеграм-каналі.

Наразі, зазначив начальник МВА, роботи тривають.

"Обстежуємо підземні приміщення, ремонтуємо наявні споруди та облаштовуємо нові місця для захисту людей. Окрему увагу приділяємо школам і лікарням, де щодня перебувають діти, пацієнти та, відповідно, працівники. Попереду ще багато роботи, адже потреба в додаткових захисних спорудах залишається значною. Маємо зробити все можливе, щоб під час повітряної тривоги одесити могли оперативно дістатися безпечного місця", – розповів він.