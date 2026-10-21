Київська митниця передала коледжу в Бучанському районі понад 20 тонн конфіскованих російських добрив

Київська митниця передала одному з фахових коледжів Бучанського району понад 20 тонн високоефективних азотних добрив російського походження для використання у навчальному процесі та вирощування селекційних культур, повідомила Державна митна служба (ДМС) України у своєму Telegram-каналі в середу.

За даними відомства, добрива були вилучені через незаконне ввезення на територію України, а надалі рішенням суду конфісковані та повернуті у власність держави.

"Тепер майно, що перейшло у власність держави, матиме практичну користь. У коледжі навчають майбутніх агрономів, тож передані добрива стануть не лише ресурсом для догляду за рослинами на десятках гектарів господарства, а й для практичного навчання студентів", – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що передачу конфіскованого майна здійснено у співпраці з Київською обласною військовою адміністрацією (КОВА) згідно з вимогами правового режиму воєнного стану та порядком розпорядження конфіскованим майном.