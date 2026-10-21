Незначне похолодання очікується в Україні найближчими днями, у більшості областей дощитиме

Невеликі дощі очікуються в Україні в четвер, 22 жовтня, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на сході та південному сході, вночі і на заході країни без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікуються південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°С тепла, вдень 12-17°С; на півдні країни вночі 9-14°С, вдень 15-20°С.

В Києві 22 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°С тепла, вдень 15-17°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 22 жовтня була зафіксована на позначці 21,8°С тепла в 1891р., найнижча вночі 7,3°С морозу в 1892р.

У п'ятницю, 23 жовтня, вночі на Правобережжі, вдень по всій Україні, крім заходу та сходу, очікуються невеликі та помірні дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°С (в західних та східних областях 3-8°С тепла); вдень 12-17°С, на півдні країни до 20°С.

В Києві 23 жовтня пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°С тепла, вдень 15-17°С.