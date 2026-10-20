Найближчими двома днями в Україні місцями очікуються дощі та туман – Укргідрометцентр

Упродовж 21-22 жовтня в низці областей України прогнозують дощі, в окремих регіонах уночі та вранці очікується туман, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у середу, 21 жовтня, в Україні, крім західних і південно-західних областей, місцями очікується невеликий дощ, а вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та в більшості центральних областей прогнозують туман, наголошують в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у західних областях – 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 6-11° тепла, у Карпатах – 0-5°.

У Києві 21 жовтня опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9-11° тепла, вдень – 13-15°.

У четвер, 22 жовтня, дощі охоплять частину території України: уночі невеликі опади можливі в більшості центральних областей, на Закарпатті, Київщині та Харківщині, а вдень помірні дощі прогнозують у більшості західних областей, на Одещині та північному сході країни. На решті території опадів не очікується.

Східний і південно-східний вітер посилиться до 7-12 м/с, а в окремих районах західних областей, на Житомирщині та Вінниччині пориви сягатимуть 15-20 м/с. Уночі температура становитиме 6-11° тепла, вдень – 12-17°, на півдні – до 20°.

У Києві вночі можливий невеликий дощ, удень опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме 7-9° тепла вночі та 13-15° вдень, вітер – південно-східний, 7-12 м/с.