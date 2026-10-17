Найближчими днями дощитиме по всій країні, температурний фон не зміниться, в неділю місцями туман

Помірні дощі очікуються у більшості областей України в неділю, 18 жовтня, вночі у Дніпропетровській, Полтавській, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі, на крайньому заході країни невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман.

Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на заході та південному заході країни 6-11°; вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°.

В Києві 18 жовтня часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура в Києві 18 жовтня була зафіксована на позначці 23,1° тепла в 2018 р., а найнижча – на позначці 5,3° морозу в 1976 р.

В понеділок, 19 жовтня, в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі. Вночі на заході, вдень на сході та північному сході країни невеликі дощі.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та сходу, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°; в західних областях вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

В Києві 19 жовтня йтиме дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.