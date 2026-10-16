На вихідних в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі – Укргідрометцентр

В суботу, 17 жовтня, в Україні очікуються місцями невеликі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Лише у південних областях вночі без опадів.

Вночі та вранці у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.

Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни – північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°, у східних областях до 21°. У західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

В Києві в ніч на суботу місцями, вдень повсюди невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 жовтня в Києві була зафіксована в 2018 році і склала 24,0° тепла, найнижча вночі – 5,8° нижче нуля в 1976 році.

В неділю, 18 жовтня, в Україні очікуються помірні, на Дніпропетровщині та Полтавщині, вдень і у південній частині місцями значні дощі, грози.

У більшості західних областей без істотних опадів.

Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, на заході та південному заході країни – північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14° тепла, в західних та південно-західних областях 5-10°. Вдень 13-18°, на південному сході країни до 21°, у західних областях 8-13°.

В Києві у неділю дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 14-16°.