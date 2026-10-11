У більшості північних, в західних, а також в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях тиждень почнеться дощами

Дощі пройдуть у більшості північних, західних областей України, а також на Одещині у понеділок, 12 жовтня, температура вночі 8-13°, повідомив Укргідрометцентр.

"У більшості північних, Вінницькій, вночі і в західних, вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні (у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі); на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у неділю.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західних та північних областях – північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, (на крайньому заході 3-8° тепла); вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17° тепла, на решті території 18-23°.

У Києві 12 жовтня помірний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 10-12° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 12 жовтня найвища температура вдень була 24,8 в 1907 р., найнижча вночі -4,9 в 1898 р.

У вівторок, 13 жовтня, в більшості центральних, південних, Чернігівській та Сумській областях дощі; на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі в західних областях 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-3°), вдень 10-15° тепла; на решті території вночі 6-11° тепла, на півдні до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

У Києві 13 жовтня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 8-10° тепла, вдень 11-13°.