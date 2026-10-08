В наступні дві доби в Україні переважно без опадів, лише місцями очікуються короткочасні дощі – Укргідрометцентр

В п'ятницю, 9 жовтня, в західних, вдень і в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Вночі в Карпатах, вдень і у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12° тепла, на півдні країни до 15°. Вдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.

В Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень близько 20°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 жовтня в Києві була зафіксована в 1893 році і склала 29,5° тепла, найнижча вночі – 2,3° нижче нуля в 1890 році.

В суботу, 10 жовтня, вночі на північному, вдень на південному сході країни невеликі дощі. На решті території без опадів.

В Карпатському регіоні вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні та південному сході країни 10-15°. В Карпатах 0-5° тепла. Вдень 14-19°, у південній частині до 23°.

В Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.