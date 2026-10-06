Хаб зеленої економіки відкрили у Ковелі за підтримки Словаччини та ПРООН

У Ковелі (Волинська обл.) у рамках Фонду міських експериментів (CEF) відкрився Хаб зеленої економіки, який об'єднує мешканців, місцеву владу та бізнес з метою створення енергетично стійкої громади зі сталою економікою, повідомили у пресслужбі Програми розвитку ООН (ПРООН).

Під час офіційної церемонії відкриття перший заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлєв наголосив на стратегічному значенні цього хабу для довгострокового розвитку міста.

"Цей хаб є ключовим елементом структури, яку ми створюємо для майбутнього з метою підтримки як цифрового, так і "зеленого" переходу", – зазначив він.

Хаб зеленої економіки виконуватиме низку функцій, спрямованих на впровадження позитивних змін у місті. Він слугуватиме інформаційним центром, майданчиком для практичного навчання, комунікаційною платформою для проведення партнерських заходів і демонстраційною зоною для презентації пілотних енергоефективних рішень. Хаб допоможе забезпечити жителів і жительок міста, зокрема, керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), підприємців та працівників державного сектору, знаннями та навичками, необхідними для впровадження енергозберігаючих практик, зниження витрат на комунальні послуги та зменшення впливу на довкілля.

"Ця ініціатива є практичним кроком на шляху до розширення можливостей громади стати більш енергонезалежною та стійкою, що є особливо важливим у нинішніх умовах. Ми впевнені, що це надихне на інноваційні "зелені" рішення, які принесуть користь як економіці, так і довкіллю", – прокоментувала третя секретарка з питань співробітництва у сфері розвитку Посольства Словацької Республіки в Україні Мікаела Кукучкова.

Керівник програми регіонального та місцевого економічного розвитку ПРООН в Україні Мустафа Саіт-Аметов наголосив на важливості міжгалузевої співпраці.

"Хаб зеленої економіки у Ковелі є гарним прикладом того, як партнерство може прискорити сталий розвиток, починаючи від самих основ", – зазначив він.

Фонд міських експериментів (CEF) – проєкт, який підтримує Міністерство фінансів Словацької Республіки та реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН); він об'єднує громади, щоб вони могли переосмислити своє майбутнє та випробувати інноваційні рішення. У перелік 10 міст, відібраних для розробки та тестування нових підходів до вирішення найбільш актуальних проблем, з якими стикаються міста, увійшли два з України, а саме: Ковель (Волинська обл.) та Ніжин (Чернігівська обл.).

Відкриття хабу у Ковелі відбулося невдовзі після запуску схожого об'єкта у Ніжині Чернігівської області, що робить його другим таким хабом, створеним в Україні в межах проєкту CEF. Хаб є ключовим елементом стратегії сталого розвитку міста, спрямованої на досягнення мети, сформульованої як "Безпечна та стійка енергетика".