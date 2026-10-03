В Україні в наступні дві доби без опадів, на півночі та заході місцями туман – Укргідрометцентр

В неділю, 4 жовтня, в Україні без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні країни 4-9° тепла. Вдень 14-19°, у східних областях 11-16° тепла.

В Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 4 жовтня в Києві була зафіксована у 1888 році і склала 28,0° тепла, найнижча вночі – 2,6° морозу в 1910 році.

В понеділок, 5 жовтня, в Україні без опадів, лише західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°, на півдні країни до 24°.

В Києві без опадів, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.