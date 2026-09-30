Волинська область та делегація Швейцарії обговорили реалізацію програми відновлення на 2026-2030 рр.

Можливості реалізації на Волині програми "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030", започаткованої Україною та Швейцарією, обговорили під час зустрічі з делегацією, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у Телеграм у середу.

За його словами, сторони обговорили реалізацію програми за п'ятьма пріоритетними напрямами: агробізнес, стале будівництво, деревообробка, виробництво та IT.

"Волині є що запропонувати у кожному з них. Маємо вигідне розташування поруч з ЄС, потужну логістику, індустріальні парки, значний потенціал агропереробки, деревообробки та виробництва. Готові й надалі приймати релоковані підприємства та сприяти їх роботі в області", – зазначив Романюк.

Він наголосив, що програма передбачає не лише співфінансування модернізації, цифровізації та експорту, а й експертний супровід бізнесу.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити предметну комунікацію, щоб визначити проєкти, які дадуть найбільший результат для волинського бізнесу та економіки області.