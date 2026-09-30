Сонячну теплу погоду прогнозують синоптики у четвер 1 жовтня, вночі стає прохолодніше

Перший день жовтня буде по осінньому теплий, сонячний без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі, повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-3°), на решті території 7-12° тепла; вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.

У Києві у четвер, 1 жовтня, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 жовтня найвища температура вдень була 26,5 в 1927 р., найнижча вночі -1,9 в 1881 р.

У п'ятницю, 2 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у південній частині 7-12°, на решті території 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла, на Закарпатті до 22°.

У Києві у четвер, 2 жовтня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.