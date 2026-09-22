Землетрус магнітудою 4,2 стався під Полтавою

Головний центр спеціального контролю повідомляє про землетрус, який стався на території Полтавської області у вівторок о 12:49.

"Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", – йдеться в повідомленні на сайті центру.

Джерело землетрусу було на 49,57 градусів північної широти та 34,31 градуси східної довготи, тобто у 17 км на південний захід під Полтави та у 129 км на північній захід від міста Дніпро. Глибина – 9 км.