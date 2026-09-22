В середу на півдні, сході і частково півночі України очікується значне погіршення погоди – Укргідрометцентр

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в південних, східних та північних областях України, які можуть призвести до ускладнення роботи підприємств і транспорту.

"23 вересня у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму, вдень і Полтавській, Сумській та Чернігвській областях значні дощі, грози, вдень на Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.