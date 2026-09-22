В Україні в наступні дві доби очікуються дощі, місцями грози – Укргідрометцентр

В середу, 23 вересня, вночі на сході та південному сході, вдень на Лівобережжі очікуються значні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території місцями короткочасні дощі.

Вітер на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°С тепла, на сході та південному сході країни 10-15°С, вдень 13-18°С. В Карпатах вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С.

В Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°Степла, вдень близько 15°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 23 вересня в Києві була зафіксована в 2015 році і склала 28,4°С тепла, найнижча вночі – 1,5°С нижче нуля в 1881 році.

В четвер, 24 вересня, вночі на північному сході України значні, на Київщині помірні, вдень в Україні місцями невеликі дощі.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на північному сході, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°С, вдень 10-15°С, у південній частині до 19°С. В Карпатах вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С.

В Києві вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°С, вдень 12-14°С.