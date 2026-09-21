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Ускладнення руху транспорту через дощі можливе в Київській, Житомирській та Чернігівській областях – Гідрометцентр

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Ускладнення руху транспорту через дощі можливе в Київській, Житомирській та Чернігівській областях – Гідрометцентр

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту в Житомирській, Київській та Чернігівській областях у понеділок та вівторок, повідомляє Укргідрометцентр.

"До кінця доби 21 вересня, вночі 22 вересня в Житомирській, Київській та Чернігівській областях значні дощі", – йдеться в повідомленні.

Через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що значні дощі можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств на території Києва та Київської області в понеділок, вночі та вранці вівторка.

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