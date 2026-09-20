Похолодання з дощами прийдуть в Україну на початку тижня

Дощі очікуються в ніч на понеділок, 21 вересня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у більшості областей України, крім крайнього сходу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на Закарпатті, у більшості південних та центральних областей подекуди грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 18°; вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19°, на решті території 21-26°.

В Києві 21 вересня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних досліджень найвища температура 21 вересня вдень була 28,3° в 2017 р., найнижча вночі -1,9° в 1881 р.

У вівторок, 22 вересня, в Україні очікуються помірні (вдень на півночі країни невеликі) дощі, лише у більшості центральних та південних областей вдень без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°; на сході та південному сході країни вночі 10-15°, вдень 18-23°.

В Києві 22 вересня вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.