У четвер в Україні без опадів, у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ

За прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 17 вересня, опадів в Україні не очікується, за винятком Волинської, Рівненської та Львівської областей, де вдень пройде невеликий дощ.

Погодні умови визначатиме переважно південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура становитиме 8-13°С, на північному сході країни – 5-10°С, удень повітря прогріється до 20-25°С.

У в четвер столиці опадів не прогнозується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі становитиме 11-13°С, удень – 23-25°С.

У п'ятницю, 18 вересня, погодна ситуація зміниться: у більшості західних та північних областей місцями очікується невеликий короткочасний дощ, тоді як на решті території опадів не буде.

У західних та Житомирській областях уночі та вранці прогнозується туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°С, удень – 20-25°С, у західних та Житомирській областях – 17-22°С.

У Києві в п'ятницю опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі становитиме 11-13°С, удень – 20-22°С.