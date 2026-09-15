Потепління прийде в Україну найближчими днями, лише в четвер на заході пройде дощ

Погода без опадів очікується по всій Україні в середу, 16 вересня, вночі та вранці в західних областях туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-12°, вдень 20-25°; у східних областях вночі 10-15°, вдень 17-22°.

В Києві 16 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 вересня найвища температура за весь час метеорологічних спостережень була 29,6° в 1903р., найнижча вночі 1,1° вище нуля в 1889р.

В четвер, 17 вересня, у більшості областей України також без опадів, лише у Волинській, Львівській та Рівненській областях вдень дощі.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-12°, на сході країни до 15°; вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°.

В Києві 17 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень близько 25°.