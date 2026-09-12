Неділя в Україні буде переважно дощовою

В неділю, 13 вересня, у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози, повідомив Укргідрометцентр.

На решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°; вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21°, на решті території 22-27°, на південному сході країни до 30°.

У Києві, у неділю, 13 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 вересня найвища температура вдень була 32,1 в 1905р., найнижча вночі 3,0 в 1893р.

У понеділок, 14 вересня, у південних, більшості центральних, вдень і східних областей дощі, на південному сході місцями грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°; вдень 16-21°, на південному сході країни 22-27°.

У Києві 14 вересня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень17-19°.