Фінська компанія планує збудувати на Київщині завод збірних дерев'яних конструкцій і житловий масив

Фінська компанія Happy Nordic Living Oy планує реалізувати в Київській області два проєкти – побудувати завод із виробництва збірних дерев'яних конструкцій та створити пілотний житловий масив для постраждалих від російських атак жителів області та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє сайт Київської обласної військової адміністрації в середу.

Заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Гаватюк провела зустріч із головою Happy Nordic Living Oy Тімо Мікконеном та його командою, під час якої сторони обговорили перспективи реалізації інвестиційного проєкту та подальші кроки для його запуску.

Згідно з повідомленням, завод орієнтовно зможе забезпечити близько 400 робочих місць: "Наразі для розміщення виробництва розглядають майданчики індустріальних парків області. Такий формат дасть змогу швидше підготувати необхідну інфраструктуру та перейти до реалізації проєкту".

Водночас компанія розглядає можливість створення на Київщині пілотного житлового масиву для жителів області, які постраждали внаслідок російських атак, та ВПО.

Під час зустрічі сторони узгодили механізми подальшої тристоронньої співпраці між Київською обласною державною адміністрацією, Happy Nordic Living Oy та консалтинговим партнером UVT GROUP для підготовки дорожньої карти проєкту.