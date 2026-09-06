У найближчі дні опадів в Україні, крім сходу, не прогнозують

В Україні 7 вересня погода буде в основному без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, на півдні країни вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві 7 вересня також без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 7 вересня найвища температура вдень була 33,0° в 2008р., найнижча вночі 3,2° в 1914р.

У вівторок, 8 вересня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 14°; вдень 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.