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Буча отримала 5 пасажирських автобусів від французьких партнерів

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Буча отримала 5 пасажирських автобусів від французьких партнерів
Фото: https://t.me/kyivoda/

Київська обласна державна адміністрація передала Бучі ще п’ять пасажирських автобусів у межах допомоги від французьких партнерів – регіону Іль-де-Франс, повідомляє пресслужба ОВА.

"Раніше автопарк громади поповнили чотири автобуси, а тепер – ще п’ять. Транспорт пристосовано для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками. Безбар’єрні умови роблять автобуси комфортнішими для всіх пасажирів", – йдеться у повідомленнні в телеграм-каналі.

Наголошується, що це важливий крок для посилення місцевої транспортної системи, адже щоденна мобільність людей напряму впливає на якість життя.

Загалом у межах партнерства з регіоном Іль-де-Франс Київщина вже отримала 60 автобусів, які передаються громадам.

#буча #франція #автобуси
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