Буча отримала 5 пасажирських автобусів від французьких партнерів

Київська обласна державна адміністрація передала Бучі ще п’ять пасажирських автобусів у межах допомоги від французьких партнерів – регіону Іль-де-Франс, повідомляє пресслужба ОВА.

"Раніше автопарк громади поповнили чотири автобуси, а тепер – ще п’ять. Транспорт пристосовано для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками. Безбар’єрні умови роблять автобуси комфортнішими для всіх пасажирів", – йдеться у повідомленнні в телеграм-каналі.

Наголошується, що це важливий крок для посилення місцевої транспортної системи, адже щоденна мобільність людей напряму впливає на якість життя.

Загалом у межах партнерства з регіоном Іль-де-Франс Київщина вже отримала 60 автобусів, які передаються громадам.