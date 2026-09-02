На Київщині за підтримки ЄІБ відновили ліцей у Лукашах за EUR1,07 млн

Ліцей у селі Лукаші Київської області, пошкоджений внаслідок російської атаки у березні 2022 року, відновив роботу після реконструкції вартістю EUR1,07 млн у межах профінансованої Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Програми з відновлення України (URP), повідомила фінустанова.

Зазначається, що ЄІБ надав на реконструкцію EUR690 тис., ще EUR385 тис. профінансували з місцевого бюджету.

"Відновлення ліцею в Лукашах дає дітям змогу продовжити навчання у своїй громаді, зменшуючи перерви в навчанні, спричинені війною", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

У ліцеї провели ремонтні роботи, зокрема облаштували нову покрівлю, утеплили фасади, встановили енергоефективні вікна й двері та оновили системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання й освітлення.

Крім того, в закладі облаштували захисне укриття, поліпшили доступність для людей з інвалідністю та модернізували системи пожежної безпеки й охорони.

Єдиний у громаді ліцей відвідують 119 учнів, серед них діти з особливими освітніми потребами та з родин внутрішньо переміщених осіб. У ньому працюють 25 співробітників.

Програма URP обсягом EUR340 млн є однією з трьох спільних програм Європейського Союзу та ЄІБ із відновлення України, які реалізуються разом з українською владою та органами місцевого самоврядування за технічної підтримки ПРООН.

За даними ЄІБ, у Київській області в межах цих трьох програм відновлюють 72 об’єкти, зокрема школи, дитсадки, медичну та комунальну інфраструктуру. Серед уже завершених проєктів – початкова школа у Гостомелі, середня школа в Гатному та система водопостачання в Бучі.