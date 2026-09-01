Найближчі дні будуть теплими, ночі прохолодними, очікуються короткочасні дощі

Короткочасний дощ очікується в середу, 2 вересня, місцями на Прикарпатті, в більшості центральних, вночі й північних областей України, на решті території в цей день без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-15°, вдень 22-27°, на Закарпатті та в південно-східній частині до 31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.

В Києві 2 вересня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 2 вересня найвища температура вдень була +35,7°С в 2015р., найнижча вночі +5,7°С в 1940р.

В четвер, 3 вересня, вночі на Прикарпатті, вдень по всій Україні, крім більшості центральних та південних областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-15°, на сході 13-18°, вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни до 31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

В Києві 3 вересня вночі без опадів, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.