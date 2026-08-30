Найближчими днями в Україні буде тепло, місцями короткочасні дощі

В Україні у понеділок, 31 серпня, без опадів, лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ.

Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 19-24°.

У Києві у понеділок вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 31 серпня найвища температура вдень була 35,6 в 1890р., найнижча вночі 5,4 в 1966р.

У вівторок, 1 вересня, в західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, в західних, Житомирській та Вінницькій областях 21-26°.

У Києві 1 вересня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.