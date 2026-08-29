Короткочасні дощі та грози пройдуть Україною у неділю

У неділю, 30 серпня, у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний (у південно-східній частині країни східний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

У Києві у неділю, 30 серпня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 30 серпня найвища температура вдень була 33,6° в 1890р., найнижча вночі 3,3° в 1966р.

У понеділок, 31 серпня, в Україні без опадів, лише в більшості північних та Вінницькій областях вночі місцями короткочасний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-західний (у південно-східній частині країни східний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

У Києві у понеділок, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.