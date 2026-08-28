В суботу-неділю в Україні місцями короткочасні дощі, вдень 23-28°, вночі прохолодно

У суботу, 29 серпня, в Україні без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни 13-18°; вдень 23-28°.

У Києві 29 серпня без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 серпня найвища температура вдень була 35,9 в 2023р., найнижча вночі 5,5 в 1966р.

У неділю, 30 серпня, у північних, більшості західних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході та сході країни 11-16°; вдень 23-28°.

У Києві 30 серпня місцями короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.