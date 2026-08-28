Понад 70 дитсадків і шкіл Чернігова працюватимуть в очному форматі з вересня

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення, згідно з яким 42 заклади дошкільної освіти та 30 гімназій і ліцеїв Чернігова працюватимуть в очному форматі у 2026/2027 навчальному році.

"Водночас Чернігівська гімназія №4 здійснюватиме освітній процес дистанційно, оскільки заклад не має укриття, яке дає можливість організувати безпечне перебування учасників освітнього процесу", – йдеться в повідомленні Чернігівської міськради

Зазначається, що при цьому визначений формат навчання не є незмінним на весь навчальний рік, і у разі зміни ситуації, зокрема безпекової, форма організації освітнього процесу може бути переглянута.

В міськраді наголосили, що організація освітнього процесу здійснюється з урахуванням вимог законодавства та рекомендацій державних органів.

"Під час визначення формату навчання у закладах освіти Чернігова враховувалися результати огляду та оцінки будівель, споруд і приміщень закладів освіти щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів для учнів та працівників, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами. Також під час підготовки рішення враховано протокольні рішення педагогічних рад закладів загальної середньої освіти Чернігова комунальної форми власності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, новий навчальний рік 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.