Спекотна суха погода збережеться в Україні в найближчі два дні – Укргідрометцентр

Спекотна суха погода збережеться в Україні найближчі два дні з денною температурою 30-34°, місцями до 35-37°, повідомив Укргідрометцентр.

Так, у п’ятницю, 21 серпня температура вночі 15-20°; вдень на південному сході країни 30-34°, на решті території сильна спека 35-37°. Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 21 серпня суха погода з температурою вночі 18-20°, вдень сильна спека 35°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 21 серпня найвища температура вдень була 36,2 в 1946р., найнижча вночі 7,3 в 1908р.

У суботу, 22 серпня, температура вночі 18-23°, вдень сильна спека 35-37°, у більшості західних областей 27-32°. Без опадів, лише у західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний (вдень на заході країни північно-західний), 7-12 м/с.

Прогноз погоди по Києву на 22 серпня – вночі 21-23°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південний, 7-12 м/с.