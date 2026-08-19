В Україні 20-21 серпня досить спекотно, на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні у четвер, 20 серпня, опади не прогнозуються, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°.

У Києві 20 серпня також без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 серпня найвища температура вдень була 39,3 в 1946 р., найнижча вночі 8,6 в 1911 р..

У п’ятницю, 21 серпня, в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей місцями короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 29-34° (на Волині та Львівщині 24-29°), в Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 21 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.