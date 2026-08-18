Короткочасні дощі та грози пройдуть 19-20 серпня територією України

Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному-сході країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.

У Києві у середу, 19 серпня, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 серпня найвища температура вдень була 37,8 в 1946р., найнижча вночі 7,4 в 1893р.

У ніч проти четверга, 20 серпня, в Криму та Приазов’ї, вдень у більшості західних і північних областей місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у північній частині та в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 25-30°, на південному заході країни до 33°.

У Києві 20 серпня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.