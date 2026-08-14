Тепла погода без опадів очікується в Україні на вихідних

Погода без опадів очікується по всій Україні в суботу, 15 серпня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°, на сході та північному сході країни 20-25°.

У Києві в суботу без опадів, температура вночі 11-13°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 15 серпня в Києві найвища температура була 36,5° в 2010р., найнижча 6,2° в 1909р.

В неділю, 16 серпня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°.

У Києві в неділю також без опадів, температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.