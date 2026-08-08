Короткочасні дощі і грози очікуються у неділю в Україні

В Україні у неділю вночі у більшості північних та центральних областей, вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У Києві 9 серпнявночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 серпня найвища температура вдень була 37,7° в 2010р., найнижча вночі 7,0° в 1899р.

10 серпня в Україні без опадів, лише у Приазов’ї місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних та північних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на півдні та південному сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві 10 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.