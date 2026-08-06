В Україні 7 серпня вдень 35-38, в західних і північних областях дощі, грози, подекуди град та шквали

У п’ятницю, 7 серпня, Укргідрометцентр прогнозує вдень сильну спеку 35-38°, у західних областях 27-32°, температура вночі 20-25°, в західних і північних областях дощі, грози, подекуди град та шквали.

"У західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с. ", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У Києві 7 серпня спекотна погода з температурою вночі 23-25°, вдень сильна спека 35°. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град та шквал 15-20 м/с. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 серпня найвища температура вдень була 38,0 в 2010р., найнижча вночі 8,7 в 1923р.

У суботу, 8 серпня, помірні, місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; вночі у південних та східних, вдень у західних областях без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-25°, у західних, північних та Вінницькій областях 15-20°; вдень 24-29°, у південних, східних та Дніпропетровській областях сильна спека 35-37°.

У Києві 8 серпня вночі повсюди, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.