В Україні утримається спека до 37°

В Україні у неділю, 2серпня, без опадів, лише в більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19; вдень 29-34°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 2 серпня найвища температура вдень була 34,2 в 1936р., найнижча вночі 9,5 в 1885р.

У понеділок, 3 серпня, в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 29-34°, у західних та південних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.