Спека без опадів очікується в Україні найближчими днями

Тепла погода без опадів очікується в Україні в п’ятницю – в останній день липня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°; вдень 25-30°, на крайньому заході країни до 34°.

У Києві 31 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 31 липня була зафіксована на позначці 34,7° в 2005 р., найнижча – на позначці 9,9° в 1922 р.

У перший день серпня очікується підвищення температури повітря у столиці близько до найбільших історичних позначок.

У суботу по всій Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 27-32°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 1 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.