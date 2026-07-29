Найближчими днями в Україні потеплішає, без опадів

Погода без опадів очікується в Україні в четвер, 30 липня, вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та північному сході країни вдень пориви 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 10-15°, на півдні країни до 19°; вдень 23-28°, на Закарпатті 30-33°.

У Києві у четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві, найвища температура 30 липня була 39,4° в 1936р., найнижча 8,7° в 1904р.

У п’ятницю, 31 липня, в Україні також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 25-30°, в західних областях до 34°, на Закарпатті сильна спека 35-38°.

В Києві у п’ятницю Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.