На сході України в середу очікуються дощі, на решті території без опадів – Укргідрометцентр

В середу, 29 липня, на сході та північному сході України очікуються помірні, вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та південному сході до 18°, вдень 21-26°.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 29 липня в Києві була зафіксована в 1936 році і склала 38,0°, найнижча вночі – 10,1° вище нуля в 1923 році.

В четвер, 30 липня, в Україні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 18°. Вдень 23-28°, на Закарпатті 28-33°.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.