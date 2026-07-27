Дніпропетровщина отримала 10 нових шкільних автобусів, ще 42 планується придбати

Ліцеї і гімназії Дніпровського та Самарівського районів Дніпропетровщини в межах програми Ukraine Facility отримали 10 нових шкільних автобусів, до кінця року планується придбати ще 42, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Нові автобуси – комфортні та адаптовані для школярів з особливими освітніми потребами, ці 10 машин забезпечать підвезення майже 1200 учнів до 32 закладів освіти", – написав він у телеграм в понеділок.

В цілому, за інформацією Ганжи, наразі на Дніпропетровщині курсують 462 шкільні автобуси. Цьогоріч планується придбати ще 42. Закупівля відбувається коштом освітньої субвенції у співфінансуванні з громадами в межах програми Ukraine Facility.

Керівник ОВА подякував президенту, уряду, міністерству освіти і науки та європейським партнерам за підтримку такої ініціативи.