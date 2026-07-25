Прогноз Укргідрометцентру на неділю та понеділок: Грози на сході та півдні та суха погода на решті території

В Україні у неділю, 26 липня, у східних областях, місцями у Приазов’ї та Криму короткочасні дощі, грози, на Луганщині та Донеччині значні дощі; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 24-29°, у східних областях 20-25°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 липня найвища температура вдень була 35,5° в 1936р., найнижча вночі 8,9° в 1890р.

У понеділок, 27 липня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза, в Карпатах подекуди значний дощ.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 26-31°, на крайньому заході країни 21-26°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.